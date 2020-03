Fokus på tilsette og besøkande

New Articles

Einingsleiar ved Stryn omsorgssenter, Siw Rognmo Vangen, seier det er stort fokus på informasjonsarbeidet for å unngå utbrot av koronasmitte i omsorgssenteret som har ei sårbar gruppe menneske.

I tillegg til dei 72 bebuarane i senteret og yttarligare 12 i omsorgsbustadane, har Stryn omsorgsenter 150 faste tilsette. Fokuset er difor på eigne tilsette og dei besøkande.

- Med reinhaldsarbeidarar, vikarar, fysio- og ergopautar er det over 200 personar som arbeidar her, så vi har strenge reglar overfor tilsette for å unngå å få smitte innanfor dørene. Vi har informasjonsplakatar på alle dører og det er strenge restriksjonar for både tilsette og dei besøkande som har vore ute å reist. Vi har også avlyst alle av frivilligsentralen sine aktivitetar, fortel Vangen.

Stryn Omsorgsenter og Vikane Omsorgsenter samkøyrer informasjonsarbeidet sitt og følger smitteutviklinga tett.