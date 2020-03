New Articles

Johannes Thingnes Bø tok ein ny, suveren siger under verdscupsprinten i Kontiohahti i Finland.

Med to fulle hus og høg fart i sporet gjekk han inn til siger med over 20 sekunds margin til franske Martin Fourcade, som var sekundet framfor landsmannen Emilien Jacquelin. Også dei skaut fulle hus. Det same gjorde dei to neste på lista, Vetle Sjaastad Christiansen og Tarjei Bø, som hadde høvesvis 8 og 12 sekund opp til pallen.