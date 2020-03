Stor pågang - ber folk droppe legetimen om det ikkje hastar

New Articles

Hornindal legesenter opplever stor pågang i samband med korona-epidemien, og ber inntil vidare pasientar med bestilte timar som ikkje hastar om å la vere å møte fram.

- Dei som har timeavtalar for problemstillingar som ikkje hastar, vert bedt om å ikkje møte til timen. Dette både av omsyn til arbeidsbelastninga på legesenteret og av omsynet til å redusere smitterisikoen, seier legane Bent Ingebrigtsen og Olav Maurset.

- Det er ikkje naudsynt å ringe for å avbestille. Pasientane vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte, seier legane, som seier ein i staden kan kontakte fastlegen via helsenorge.no