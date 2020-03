Vert lagt til rette for tilsyn i eigen skule/barnehage

Skulane, barnehagane og SFO er stengt inntil vidare i Volda kommune, men for foreldre som har ansvar for kritiske funksjonar i samfunnet vil det verte lagt til rette for tilsyn i eigen skule/barnehage eller i eiga tilsynsordning, opplyser Volda kommune.