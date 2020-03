Røde Kors støttar hyttenekten

New Articles

Røde Kors stiller seg bak Helsedirektoratet som åtvarar mot å dra på hytta om ein er i karantene.

- For å sikre beredskapen åtvarar Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors no alle som er i karantene mot å dra til fjells. Dersom Hjelpekorpsa må rykke ut for å hjelpe nokon som burde vore ein annan stad, vil det svekke beredskapen i fjellet dramatisk, skriv organisasjonen i ei pressemelding fredag.



Helsedirektør Bjørn Guldvog kom under pressekonferansen på fredag med ei sterk oppfordring til å halde seg heime, og ikkje dra på hytta, dersom ein er i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte. (NPK)