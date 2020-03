- Akutt sjuke kan vere trygge på at dei får kome på sjukehus

New Articles

- Alle sjukehusa i Helse Førde har akuttmedisinsk beredskap som vanleg i desse koronatider. Det vil seie at alle pasientar som vert akutt sjuke skal vere trygge på å få komme på sjukehus, skriv helseføretaket i pressemeldinga.

Sjukehusa i Sogn og Fjordane samarbeider tett for å sikre at nødvendig utstyr og personale er på rett plass til rett tid for pasientane. Både Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus nyttar anestesilegar frå Danmark og Sverige.

- Det blir kontinuerlig vurdert tiltak for å sikre at vi ivaretek denne funksjonen. Når det gjeld kapasitet på respiratorar har lokalsjukehusa dette utstyret tilgjengeleg. Allintensivbehandlinga skal foregå i Førde som vanleg. På grunn av pasientar med koronasmitte kan det bli behov for å flytte noko av utstyr og personell frå lokalsjukehusa til Førde sentralsjukehus. Det blir gjort daglege vurderingar i forhold til behov for utstyr og bemanning på alle tre sjukehusa, skriv Helse Førde.