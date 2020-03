Ikkje fleire påvist smitta i Stryn og Volda

New Articles

I følgje opplysningar frå både Volda og Stryn kommune er det ikkje påvist fleire smittetilfelle.

- Det er framleis seks personar som har fått påvist koronavirus. Ein har god kontroll og oversikt over dei som har hatt behov for å bli testa, står det på den siste oppdateringa på Stryn kommune si heimeside, litt før klokka 12.00 måndag. Det vert også opplyst at kommunesenteret i Tonningsgata 4 er no stengt for publikum, og mange av dei tilsette har heimekontor.

Utfordrande å nå ungdom

I ei pressemelding frå Volda kjem det fram at der er det framleis ikkje påvist koronasmitte. Dei ber derimot om hjelp til å nå ungdomen med informasjon.

- Det er stort behov for å nå ungdom med informasjon som gjer at dei vil vere med på dugnaden for å hindre spreiing av koronasmitte.