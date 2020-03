Tek grep for kommunale møter

New Articles

Det er kome klare råd frå helsemyndigheitene om å avgrense den sosiale kontakten i arbeidet med å hindre smittespreeing. Dette får også konsekvensar for den politiske aktiviteten. I Volda har kommunedirektør Rune Sjurgard kome med sine tilrådingar.

Det vert ikkje innkalla til kommunestyremøte.

Det vert ikkje innkalla til fysiske møte i tenesteutvala. For saker som ikkje kan utsetjast vert det gjennomført telefonmøte, ev videomøte dersom det er praktisk mogleg. I kurante saker kan det også nyttast skriftleg sakshandsaming.

Det vert ikkje innkalla til fysisk møte i partsamansett utval. For saker som ikkje kan utsetjast vert det gjennomført telefonmøte, ev videomøte dersom det er praktisk mogleg. I kurante saker kan det også nyttast skriftleg sakshandsaming.

Det vert ikkje innkalla til fysisk møte i byggjenemnda. For saker som ikkje kan utsetjast vert det gjennomført telefonmøte, ev videomøte dersom det er praktisk mogleg. I kurante saker kan det også nyttast skriftleg sakshandsaming.

Det vert ikkje innkalla til møte i råd for menneske med funksjonsnedsetting, eldrerådet og ungdomsrådet.

Han tilrår derimot at tysdagens formannskapsmøte vert avvikla som planlagt, men med visse førehandsreglar.

- I denne kritiske situasjonen er det behov for at formannskapet møter. Eg meiner det kan gjennomførast innanfor dei råda som helsemyndigheitene har gitt når det gjeld kontakt mellom folk. Formannskapet for så ta stilling til korleis møta skal gjennomførast vidare. Eventuelle medlemmer som er i risikogruppe vil ha grunn til å melde forfall frå møtet, slik at vara eventuelt kan innkallast. Formannskapet bør primært handsame saker som ligg under formannskapet sitt ordinære mynde og saker som vil gjelde tiltak knytt til Covid 19/koronasituasjonen. Av demokratiske omsyn bør ordinære kommunestyresaker utsetjast dersom dei ikkje må handsamast som hastesaker, skriv Sjurgard, og gjev vidare desse retningslinjene for avviklinga:

Møtet vert halde i kommunestyresalen på samfunnshuset.

Tal personar i møtelokalet vert avgrensa til maks 15.

Offentlegheita vert ivareteke gjennom strøyming over etablert videoutstyr, og medlemmene må halde innlegg frå talarstolen.

Deltakarane spritar/vaskar hendene før ein går inn i møtelokalet.

Møtet vert innreia for å oppretthalde 1 meter avstand mellom den enkelte.

Mat vert servert i plastinnpakka baguettar.

Kontaktpunkt som dørhandtak, borda mv skal reingjerast i forkant og ettermøtet.

Møtelokala vil ikkje vere ope for offentlegheita, men møtet skal streamast.