Framleis på hytta? Ikkje ring og be om dispensasjon til å bli!

New Articles

- Det er bra at svært mange har reist frå hytter og fritidsbustader i Stryn kommune. Helseministeren oppmodar no folk om å ikkje ringe og be om dispensasjon frå hytteforbodet, og melder at det kan bli innført reglar som gjer det straffbart å vere på hyttetur i annan kommune enn der du bur, skriv Stryn kommune på sine heimesider.

Det vart 15/3 vedteken ei forskrift som inneber forbod mot å opphalde seg på fritidseigedom i annan kommune.

Teksten i paragrafen som omhandlar hytter lyder slik:

Forksrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer m.v. i anledning utbrudd av Covid-19

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

- Vi ber hyttefolket og dei med annan fritidseigedom om å respektere forbodet mot å opphalde seg i fritidseigedom eller hytte i annan kommune, og ønskjer dykk velkomne tilbake til Stryn kommune når reglane er endra, skriv Stryn kommune på sine heimesider.