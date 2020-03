Formannskapet handsama utsetjing av kommunale gebyr

New Articles

I framlegget vart det tilrådd at all innbetaling av eigedomsskatt og kommunale gebyr 1. halvår blir sett på vent til ut juni. Tilrådinga gjeld over heile linja, altså både private og bedrifter. Eigedomsskatt og gebyr for 1. halvår 2020 utgjer omlag 20,7 millionar kr eks. mva. Av dette utgjer næringsabonnentar ca. 4,4 mill. kroner.