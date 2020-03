Stoppar operasjonar som ikkje er nødvendige

New Articles

Helsedirektør Øyvind Bakke er sjølv i karantene etter reise. Tysdag presenterte han den nye tiltakspakken direkte frå sitt heimekontor. Leiargruppa har vedtatt å stoppa store delar av den planlagde dagkirurgiske aktiviteten ved alle sjukehusa i Møre og Romsdal.

– Dette er eit grep vi må ta fordi vi har nasjonale forsyningsutfordringar knytt til smittevernutstyr, blant anna kirurgiske munnbind, seier Bakke.

– Vi veit at utstyr er på veg til Norge, men det vil truleg ikkje kome fram dei to første vekene. Det er grunnen til at vi no tar grep og stansar dagkirurgisk aktivitet. Målet er å sikra tilstrekkeleg utstyr som vi treng dersom vi får ein betydeleg auke i talet på pasientar som treng intensivbehandling framover, seier direktøren i Helse Møre og Romsdal.

Bakke vurderinga si er at sjukehusa ikkje kan halde oppe planlagt drift og risikere å gå tom for smittevernutstyr der ein får inn koronasmitta pasientar.

Alle inngrep som ikkje er medisinsk forsvarleg å utsetje, vil bli gjennomført som planlagt. Det gjeld blant anna kreftoperasjonar og umiddelbart hjelpe-operasjonar.

Få smitta – kan endre seg fort

– I Møre og Romsdal er vi førebels i ein situasjon der vi har få smitta i forhold til resten av landet, men vi er førebudde på at denne situasjonen kan endre seg drastisk, sa Bakke i ein video som vart send direkte på Facebook tysdag.

– Vi førebur oss på at vi kan få mange pasientar som kan ha behov for intensivbehandling.





Fire grep

Foretaket gjer følgjande grep for å redusere smittespreiing ved sjukehusa:

1) Stans i store delar av den planlagde dagkirurgiske aktiviteten.

Målet er å sikre tilstrekkeleg utstyr dersom fleire pasientar treng intensivbehandling den næraste tida. Kreftoperasjonar og øyeblikkelig-hjelp-operasjoner går som planlagt.

Pasientane vil få beskjed dersom behandlinga er utsett og treng ikkje å ta kontakt sjølv.

2) Innfører strenge restriksjonar på bruk av vikarbyrå.

Sjukehusa innfører strenge restriksjonar for innleia av vikarar for å hindra smittespreiing. Dette blir berre tillate der det er nødvendig for å sikre forsvarleg helsehjelp.

– Vi brukar mange eksterne frå Sverige og Danmark. Dei ønsker vi å klare oss utan av omsyn av smittevern. Det betyr at vi må gjere nødvendige endringar i drifta, seier Bakke.

3) Eigne rom/avdelingar for isolasjon ved alle sjukehus

Alle sjukehusa i fylket må etablere eigne område for såkalla kohortisolering. Det betyr at ein legg til rette for isolering av ein eller fleire pasientar på same areal, enten i eit rom, fleire rom i ein avskjerma sengeavdeling, eller eit heilt område som blir definert som ein isolatpost.

4) Koronaopplæring av intensivpersonell.

Helseføretaket har starta opplæring av tilsette som kan ta seg av intensivpasienter.

Sjukehusa har fått i oppdrag å organisere poliklinisk verksemd slik at ein minimerer smitterisiko. Det betyr videokonsultasjon og telefonkonsultasjonar der dette kan brukast.

Avgrensar bruken i Ålesund og Volda

– Ting som ikkje hastar blir utsett. Vi er jo i ein ekstrem situasjon, seier Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sjukehus, til Sunnmørsposten. Ho understrekar at pasientar som får utsett operasjonen sin vil få beskjed frå sjukehuset.

Knut Nautvik, leiar for lokal krisestab ved sjukehuset i Volda, seier at sjukehuset har bestilt smittevernutstyr og også har gått til lokalt næringsliv for å spørje om det er utstyr som kan unnverast. Han seier at dei gjer følgjande tiltak for å avgrensa bruken:

– Folk skal føle seg trygge i møte med smitta pasientar, og skal bruke det utstyret ein vurderer som nødvendig. Men vi oppmodar til å vurdera grada av vern ut frå kva slags kontakt ein har med pasientane