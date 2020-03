New Articles

Solbakken ønsker at ein held fram karantenereglane som gjeld tilreisande frå andre regionar. Dette gjeld frå fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, tidlegare Hordaland og tidlegare Sør-Trøndelag. Kommuneoverlegane har mynde til å avgjere dette sjølve, men Solbakken bad om ryggdekning frå formannskapet.

- Vi har sett at det er eit tiltak som har vore viktig no, og så vil vi vurdere fortløpande kor lenge det er hensiktsmessig, seier han.

- Vi kan gjere mykje i Stryn men visst dei rundt ikkje gjer det same så vil det få store konsekvensar for bygda og vi får ikkje den gevinsten vi kan håpe på, seier Solbakken.

Framhald av karantenereglane for tilreisande vart støtta av formannskapsmedlemmane.

Tilgang på personell

Det vart i formannskapet stilt spørsmål om korleis ein vurderer legedekninga og tilgang på helsepersonell.

I følgje kommuneoverlegen vert det jobba med ein kabal for å sikre seg her, som både tek omsyn til behovet ved legesenteret og ved sjukeheimen.

- Vi er sårbare for både karantene og sjukdom, men prøvar å dele opp bemanninga mest mogeleg slik at vi unngår det vi kan kalle felles fråvær, seier Solbakken, og fortalde at det også blir jobba med å få på plass lokalitetar i høve eldre med auka omsorgsbehov.

Kommunedirektør Rune Hovde opplyste i formannskapet at det førebels er 24 med helsekompetanse som har meldt seg til teneste, i tillegg har 23 personar med anna kompetanse gjort det same. Ein er vidare i kontakt med Røde Kors for oversikt på folk som kan bidra frå dei.

- Eg tykkjer det har vore god respons, seier Hovde.

Avgrensa testberedskap

Det vart også stilt spørsmål ved testinga, og omfanget av denne.

- Status i alle kommunar er at det er avgrensa med testar. Det vert jobba med å få fleire testar ut og høgare testberedskap, men per no er den klart avgrensa og må nyttast der det vil ha størst konsekvens. Det viktigaste vi som befolkning kan gjere, i tillegg til smittevernhygiene, er å vere heime når ein er sjuke, heilt til ein er friske. Det er meir og meir sannsynleg at ein har korona når ein får luftvegssjukdom, så det er viktig at ein er i ro. Det er det aller viktigaste tiltaket.

Solbakken kom også med ros til lokale bedrifter og korleis dei tilpassar seg den nye situasjonen.

- Karantenereglane gjer at bedriftene er gode på å setje i verk tiltak som bidreg til at den generelle smitterisikoen betrast betrakteleg. Ein har oppnådd ein vekkjar for mange bedrifter for korleis ein kan drive god smittevernjobbing. Eg er imponert korleis dei får det til.

Sleppe opp tiltak?

Silje Skarstein (Sp) undra om kva ein tenkjer framover, om det å gradvis sleppe opp tiltak.

- Planane frå statleg hald og i Stryn er at for å kunne handtere dette på ein god måte så er det bråtebrann som blir gjort. Heldigvis er det kloke hovud som vurderer kost-nytte av kvart einskild tiltak. Vi veit det er smitte innan vår region, men større smittetrykk utanfrå. Dess fleire i rørsle desse større blir smittetrykket. I tidlegare Sogn og Fjordane har vi ein fordel at vi ikkje bur så stett som i regionar med høgare smittetrykk. Men det er umogeleg å svare i dag når ein skal sleppe opp, og kva først. På eit tidpunkt må ein det, og då må ikkje alt vi har gjort vere nyttelaust. Vi må tenkje oss godt om. Vi veit viruset er ekstremt smittsamt. Det er ikkje nødvendigvis det farlegaste men veldig smittsamt og gir difor store konsekvensar.