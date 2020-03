To nye koronatilfelle i Stryn

New Articles

Kommuneoverlege Marius Solbakken kunne torsdag orientere formannskapet om at det no er totalt åtte stadfesta tilfelle. Det vil seie at det er kome til to nye sidan i går ettermiddag.

- Det er ein forventa situasjon. Men vi har god kontroll på smittekjeldene og nærkontakter så vi er ikkje bekymra for situasjonen, seier Solbakken. Han er klar på at det også må forventast at det vil kome fleire.

- Det er også viktig å bu oss på ein situasjon der dei sårbare gruppene blir smitta. Vi vil prøve å avgrense lengst mogeleg men må forvente dei også vil få smitte. Så mykje av jobben er å bu oss best mogleg på det, seier kommuneoverlegen.