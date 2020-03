Vogntoget som velta på Strynefjellet er på hjula att

New Articles

Vogntoget som bles av vegen for deretter å velte over på sida på rv 15 over Strynefjellet måndag kveld er no fjerna.

To bergingsbilar, hjullastar og luftputer vart brukt under redningsaksjonen tysdag, og karane i Jan’s Bilberging var nær ved å ha fullført oppdraget då uveret sette inn på nytt. Bilberginga vart difor utsett til veret vart betre. Etter fleire forsøk på å berge vogntoget lukkast det torsdag.

Ifølgje Vegtrafikksentralen var fjellovergangen stengt medan det vart jobba med å fjerne vogntoget.