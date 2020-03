Slik blir heimekontoret ein effektiv arbeidsplass

New Articles

Unntakstilstand med koronasmitte har ført til at heimekontor har blitt kvardagen for mange. For fleire er dette ei ny erfaring, men

Jan Heggheim, som er fagdirektør for ekstern strategisk kontakt i Vestland fylkeskommune, har nytta eigen heim som arbeidsplass ein dag i veka sidan 2010.

- Dei siste ti åra har eg og deltatt på eit utal møte via videooverføring og har skaffa meg nokre erfaringar, seier Heggheim som gjerne deler nokre tips for å nytte eigen heim som kontor;

1. - Du er på jobb, så dusj, kle deg og tenk som om du skal på kontoret. Den psykiske transformasjonen er vesentleg.

2. - Godt utstyr; Eg er heldig som har ein arbeidsgjevar som har utstyrt oss godt for heimekontor. Trur ikkje det er så mange som kranglar på dette. Møblane har eg sjølvsagt kosta sjølv, men med 20% av arbeidstida her, er det verd det.

3. - Bruk headset under videokonferanse og demp mikrofonen når du ikkje snakkar. Det er nok at ein person i møtet brukar PC-mikrofon då litt støy i bakgrunnen stel heile lydrommet.

4. - Ta dei pausane du brukar å ta, men pass på at du tømer oppvaskmaskina eller vaskemaskina når du har pause. Elles tek slike "avstikkarar" heilt over.

5. - Ikkje velg den mørkaste kroken i huset til kontor, for trivsel er viktig, seier Heggheim.

- Så har eg full respekt at det ikkje alltid er like enkelt no, med barn og kanskje ei utolmodig bikkje i huset, legg han til.