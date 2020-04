New Articles

– Det er leveringar til Stryn, Bremanger, Langevåg og Ålesund. Vi fyller stadig opp bilane og snikkarar og hobbysnikkarar kjem innom for å hente seg material. Det er veldig bra trykk her no, seier lagerarbeidar Arnodd Bjørdal når Fjordingen er innom tysdag.