Så mykje får Stryn kommune og Volda kommune

Stortinget behandla regjeringa sin 3. krisepakke tysdag. Krisepakken omfattar ei rekkje tiltak, men for norske kommunar dreier det seg om 3,9 milliardar kroner i auka rammetilskot.

Tilskotet skal kompensere for skattesvikt, kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og meirutgifter i høve koronapandemien.

I eit ferskt brev frå KS til norske kommunar, blir det opplyst at Stortinget har vedtatt å auke ramma til kommunane med 3,9 mrd. kroner, der 3,75 mrd. kroner vil fordelast til den enkelte kommune etter den kommunale inntektsnøkkelen.

Stryn kommune får 5,556 millionar kroner i auka rammetilskot frå Staten og Volda kommune får 7,5 millionar kroner. I følge oversikta tilsvarar det 777 kroner pr. innbyggjar i Stryn og 719 kroner pr. innbyggjar i Volda kommune.

Dei resterande 150 millionar kronene av tilskotet kjem som auke i skjønnstilskotet som skal bidra til dekning av utgifter til uforutsette hendingar knytt til virusutbrotet og til kommunar som har blitt særleg hardt ramma av dei samfunnsmessige konsekvensane av virusutbruddet.

I brevet peikar KS på auka løyvingar på tre andre poster som har betydning for kommunane; 1: Breibandutbygging 2: Klimatiltak og klimatilpassing og 3: Flaum og skadeførebygging.

I ein kommentar på meldinga frå KS, seier kommunedirektør i Volda, Rune Sjurgard, at han er glad regjeringa tek ansvar for å redusere konsekvensane av pandemien.

– Kommunane må ha økonomisk sikring for å kunne levere velferdstenestene, seier han.

Sjurgard legg til grunn at ingen enno kjenner omfanget av dei økonomiske konsekvensane av tapte skatteinntekter, meirutgifter til smitteførebygging og oppfølging av pasientar i kommunehelsetenesta.

– Eg ser krisepakken til kommunesektoren som ein første pakke for å sikre at kommunane kan halde hjula i gong. Eg forventar kompensasjon for inntektstap og kostnader for å halde opp velferdstenestene til innbyggjarane også etter at krisa er over, seier Sjurgard.

I ei pressemelding skriv KS at bodskapen i tiltakspakka frå Stortinget er positivt, men slår fast at behovet for økonomiske forsikringar til kommunane framleis er stor.

- Dei 3,75 milliardane som leggast inn i kommuneramma allereie no vil truleg måtte aukast betydeleg når Revidert nasjonalbudsjett leggast fram i mai. Då vil det vere mogleg å ha eit betre samla anslag for behovet. Det er liten tvil om at det vil vere langt større enn det vi veit i dag, seier styreleiar i KS, Bjørn Arild Gram i pressemeldinga.