Tilbyr dagferske spor påska gjennom

Arvid Hatledal i Turløyper Stryn håpar folk let seg lokke til skiløypene sjølv om det finaste påskevêret ikkje er lova frå meteorologane.

-Folk bør kome seg ut, det er også oppmodinga frå regjeringa å få seg frisk luft i desse dagar. Då er det positivt at ein får ha løypene, for det er ikkje gitt, seier Hatledal, og understrekar at det er god plass til folk.

-Med 10 meters breidde på løypene så skal det vere god plass, i alle fal betre enn på fortaua ned i sentrum, smiler han.

Hatledal meiner brukarane av løypene er flinke til å halde seg til retningslinjene som er gitt om å halde avstand.

-Eg tykkjer dette har vore veldig greitt. Folk står med god avstand når dei pratast, gjerne to meter.

Løypene blir køyrde dagleg i fjellet mellom Ullsheim og Stryn Vinterski, og også til Hogden og Panoramaløypa dersom vêret tillet det.

Hornindal

- Vi køyrer så lenge snøen held, både i dalen og til Hornindalsetra, seier Leiv Gausemel. Han ser det har smelta mykje snø berre siste døgna med høge temperaturar og fønvind, men han er ikkje bekymra for påskesnøen i løypene

- Ved Storesetra er det omlag 1,5 meter snø. Det kan vere litt krevjande inn med granfelta, nesten inne ved Hornindalsætra, men vi prøvar å halde ope det vi klarar. Vi brukar no å ha løyper heilt til mai, seier Gausemel.

Nordfjord fritidssenter

Ved Nordfjord fritidssenter melder løypekøyrar Anders Magne Bergset at dei vil køyre dagleg, men vêret avgjer litt omfanget.

- Vi satsar på å køyre lysløypa, fem-støylsløypa, Nosakleiva og Launa (øvre Nos). Ved godt vêr køyrer vi også fjelløypa, seier Bergset.

Den nye fjelløypa går endå eit hakk høgare i terrenget enn femstøylsløypa. Den held fram forbi Rosetstøylen, svingar tilbake vestover litt før Smørdalen, passerer rett ovanfor Ulvedalsstøylen og kjem ned att i skaret mellom Bergsetnakken og Heida. Der koplar den seg på femstøylsløypa.

Bergset oppmodar elles folk om å følgje med på appen skisporet.no for å oppdatere seg på kvar det er løyper. Her finn ein info for både Nordfjord fritidssenter, Hornindal og Turløyper Stryn.

Eit blikk på yr.no fortel at det per onsdag er fredag og laurdag som truleg vil by på det beste vêret, med skya opphaldsvêr og fire-fem plussgrader.