Heller ikkje Skjærtorsdag vert det meldt om nye tilfeller av påvist koronasmitte i Stryn. Det opplyser kommunen på si heimeside torsdag føremiddag.

Det betyr at status per 9. april framleis er totalt 13 påviste smittetilfelle sidan 11. mars, der ti av desse no er friskmelde.

Kommunen opplyser elles at beredskapstelefonen for koronavirus held stengt i påska.