Tre av fire bedrifter har, eller vil truleg, permittere

Eigedom-, bygg- og anleggsbransjen er mest representert i undersøkinga (21,7 prosent) der 759 bedrifter har svart. Nest flest respondentar tilhøyrer kategorien «annet» (18 prosent) medan tredje mest (11,6) kjem frå konsulentbransjen. Det er Sogn og Fjordane næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland som har gjennomført undersøkinga i tidsrommet 3.-7. april.

Reknar med kritiske konsekvensar innan kort tid

52 prosent svarar at dei har gjennomført permitteringar, ytterlegare 24 prosent reknar med å gjere det og 2 prosent har sagt opp folk som følgje av pandemien.

60 prosent av bedriftene som har svart reknar med kritiske konsekvensar, som permitteringar, oppseiingar og konkursar, innan ein tidshorisont på berre tre månader.

Heimekontor og reiserestriksjonar

Av tiltak elles i bedriftene svarar 73,5 prosent at dei har heimekontor for tilsette. Om lag same talet har innskrenka møteverksemda i bedriftene. 40 prosent oppgjev at dei har gjennomført karante for tilsette og over 63 prosent har innført reiserestriksjonar.

Redusert lønsplikt viktigaste tiltaket

Ei rangering av myndigheitene sine tiltak for næringslivet viser at tiltaket med redusert lønsplikt for arbeidsgjevar, frå 15 til 2 dagar, blir verdsett høgast. Nest viktigast er tiltaket med redusert arbeidsgjevarperiode til tre dagar. Arbeidsgjevaravgift redusert med fire prosentpoeng blir vurdert som det tredje viktigaste tiltak frå regjeringa. Totalt vart bedriftene bedne om å rangere 14 tiltak.

Treng andre tiltak

Tiltakspakken frå Vestland fylke på 22,1 millionar blir vurdert som middels viktig. På ein skala frå 1-6, der seks er svært viktig, er tiltaket med høgst vekting 3,05. Dette er tiltaket Ekstra midlar til Innovasjon Norge for direkte tiltak i bedrifter. Tiltaket Ekstra støtte til næringshagar og inkubatorar får ein gjennomsnittsscore på berre 2,56.

To tredjedelar meiner det må andre tiltak til frå myndigheitene for å hindre permitteringar, konkursar og oppseiingar.