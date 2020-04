Slik blir gondolen på Åndalsnes

New Articles

(Romsdals Budstikke): Det er Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS som står bak tegningene til Romsdalsgondolen.

– Det er lagt vekt på innovative og bærekraftige løsninger som gir besøkende en uforglemmelig naturopplevelse. Det ligger en rekke innovative løsninger bak den endelige versjonen av fjellstasjonen og restaurantbygget på toppen av sentrumsfjellet Nesaksla på Åndalsnes. Nytenkning gjelder alt fra planlegging, byggeprosess, arkitektur, design, materialvalg og logistikk som følge av at det ikke er tilkomstvei til anleggsområdet på fjellet, heter det i en pressemelding fra Romsdalen AS og Jensen og Skodvin Arkitektkontor.

Fraktes med helikopter

En stor del av bygningene vil bli satt opp med prefabrikkert moduler i tre som fraktes med helikopter til fjelltoppen. Installasjonene vil være reversible og stå på pilarer som blir borret ned i fjellet.

– Fordelene og miljøgevinsten med dette er at det ikke vil være behov for hverken sprenging i terrenget eller bruke av betong til fundament. Dette gjør det mulig for kommende generasjoner med andre prioriteringer å fjerne installasjonene. Istedenfor å legge infrastruktur for vann, avløp og strøm synlig i terrenget, blir det boret hull nede fra Industriområdet i Nesstranda og inn i fjellet opp til Restaurantbygget på fjellet. Her brukes kjent teknologi men hvor kombinasjon av hullets lengde- og høydemeter gjør løsningen spesiell. Dette reduserer synlige inngrep i naturen og sikrer en stabil infrastruktur til fjellanlegget på toppen. Det vil være en miljøplan for byggeprosessen og en miljørådgiver som deltar i prosjektet. I tillegg skal driften av Romsdalsgondolen miljøsertifiseres, skriver de i pressemeldingen.

– Reversible installasjoner, fravær av sprengning og betong, materialvalg, arkitektur, prefabrikkerte moduler og logistikkløsninger gjør at Romsdalsgondolen i seg selv blir spesiell og verdt et besøk. En av mange løsninger som fascinerer meg i prosjektet er at vi skjuler infrastruktur for vann, avløp og strøm inne i fjellet. Ingen som vi kjenner med sammenlignbare fjellanlegg har tilsvarende løsning for infrastruktur hvor det borres 1200 lengdemeter og 690 høydemeter, sier Pål R. Amundsen, administrerende direktør i Romsdalen AS.

300 sitteplasser

Det er arkitektene fra Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS med Jan Olav Jensen i førersetet som har jobbet frem løsningene for fjellstasjonen og restaurantbygget. De er kjent for blant annet Juvet Landskapshotell i Valldal. Fjellstasjonen og restaurantbygget er plassert på en naturlig hylle i terrenget rett under toppen av Nesaksla som gir en fantastisk utsikt både innenfra bygningene og fra uteområdet.

Restaurantbygget har ca. 300 sitteplasser med tilgang til servering, toaletter og kiosk. Bygget kan tilby konferansefasiliteter og andre lukkede arrangementer som f.eks bryllup og jubileum. Byggets inne- og uteareal blir også tilrettelagt slik at gjester med funksjonshemming får enkel tilgang og nærhet til fantastiske naturopplevelser.

Utendørs konsert på toppen

Utvendig er bygget utformet som et atrium. Dette gjør det mulig å tilby ulike arrangementer som utendørs konserter og teater.

Selv om arkitektene fra Jensen & Skodvin har sittet i førersetet for løsningene, har prosjektet vært drevet av et svært godt og nært samarbeid mellom mange parter.

– Dette prosjektet har vært både inspirerende og krevende. Den endelige løsningen vi sitter med i dag er et resultat av et godt samarbeid hvor alle har måtte tenke nytt på de fleste områder. Vi har hatt krevende oppdragsgivere samtidig som vi har fått frihet til å tenke annerledes. Romsdalsgondolen er unik i forhold til sammenlignbare prosjekter i Norge. Innovasjon og bærekraft har vært sentralt i utviklingen, sier Jan Olav Jensen, grunnlegger og partner i Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.

Bidrar til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser

Romsdalsgondolen skal styrke Rauma og Romsdalen som reisemål og bidra i tillegg til andre aktiviteter til økt verdiskapning på 200 mill. kroner og 200 flere arbeidsplasser de neste 10 årene innenfor lokalt reiseliv.

Det er tidligere kjent at entreprenørene HS Bygg og Christie har sammen fått oppdraget med å være generalentreprenør for Romsdalsgondolen. HS Bygg har tidligere bygd Loen Skylift i Stryn og Christie har bygd utsiktsplattformen og restaurantbygget på Trollstigen. Det østeriske firmaet Doppelmayr-Garaventa skal levere selve pendelbanen. Romsdalsgondolen skal stå ferdig 28. mai 2021 og har en kostnadsramme på 280 mill. kroner.

