Store forventningar til krisepakke

- Vi er glade for at Stortinget har sett seg inn i vår heilt spesielle situasjon. No har våre medlem klare forventingar til at regjeringa følger opp beskjeden frå Stortinget, seier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF) i ei pressemelding.

Alpinanlegga i Norge, som vart pålagt å stenge midt i høgsesongen, oppgir eit omsetningstap på 400 millionar kroner, går det fram av pressemeldinga. Desse pengane skulle alpinanlegga ha brukt på lovpålagte vedlikeholdsarbeid og øvrige faste kostnadar i størrelsesorden 500 millionar kroner i sommar.

- Når myndigheitene letter på corona-restriksjonane er snøen smelta og anlegga kan ikkje opne att. Alpinanlegga har difor ingen moglegheit til å hente att noko av den tapte omsetninga, seier Clausen.

Ho skriv at det er svært viktig for landsforeininga sine medlem at stortingspolitikarane satte seg inn i denne situasjonen.

- Det gjorde dei, og det vil vi rose dei for. No må regjeringa også lytte til oss, seier Clausen.

ALF bed regjeringa om ei avklaring om Stortinget sine føringar i regnskapslova betyr at alpinanlegga kan periodisere sine faste kostnader i sommarhalvåret til mars og april, innanfor ordninga si varigheit der alpinanlegga har tapt sine inntekter. Alpinanleggene vil også vite om lovpålagte vedlikeholdskostnader gjeld under ordninga.

- Hvis dette er på plass, så vil våre 209 medlem vere sikre på at alpinanlegga kan opne neste sesong. Alpinanlegga er hjørnesteinsbedrifter som held liv i tusenvis av arbeidsplassar i heile Norge. Dei skaper ein omsetnad i det norske reiselivet på 10 milliarder kroner, seier Camilla Sylling Clausen.