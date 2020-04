- Alvorleg at nokon ikkje har meir forstand

New Articles

Brannsjef i Volda, Roy Inge Heltne, har motteke bilete i saka som viser bålrestar og svimerker på terrassen kring dagsturhytta på Nakkebruna i Hornindal.

- Eg ser alvorleg på at nokon ikkje har meir forstand enn å fyre opp bål så nært treverk. Dette kan lett kome ut av kontroll og føre til store skader. Dagsturhytta er sett opp til glede for innbyggarane i Hornindal og det er sterkt beklageleg at ikkje alle er like villige til å ta vare på den, seier Heltne.

Han viser til lokasjonen der hytta står og meiner det vil vere uråd å slokke den hvis den først tek fyr.

Brannsjefen oppmodar om å bruke sunn fornuft og minner om forbod mot open eld.

- Sjølv om det er snø og vått no, så er det ikkje lenge før det tørkar opp. Mellom 15. april og 15. september er det forbod mot open eld i skog og utmark. Dette gjeld også ved dagsturhytta, seier han.