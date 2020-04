No kan du melde fleire saker på nett

New Articles

No kan du melde langt fleire saker digitalt på politiet.no enn tidlegare. Denne veka utvida politiet høvet til å melde sakene på nett. Dette er eit tiltak i høve koronaepidemien.

– I mange saker der ein tidlegare måtte møte opp fysisk hos politiet for å melde eit forhold, kan ein no sitje heime og gjere dette. Det er heilt klart ein stor fordel for dei som har ein lengre reiseveg til næraste politistasjon eller lensmannskontor, seier leiar for Felles straffesaksinntak, Unn Hege Sørensen i Agder politidistrikt.

Tidlegare kunne ein berre melde enkelte typar tjuveri og skadeverk digitalt. No blir dette utvida betydeleg, og då særleg for vinningsforbrytelsar som innbrot og tjuveri frå eigedom og bil, og dessutan grove tjuveri frå personar på offentleg stad.

No er det lagt til rette for at ein firedel av alle meldingar kan leverast på internett, og det vil spare mykje tid både for politiet og for publikum.

– No kan ein bruke eit par minutt føre ein PC i sin eigen heim i staden for å sitje lenge i bil og kanskje måtte vente hos politiet for å måtte melde desse forholda. I tillegg slepper politiet å registrere meldingar manuelt. Så dette sparer mykje tid for innbyggarane, men også for politiet, seier Sørensen.

– For politiet er det viktig å vere tilgjengelege, både fysisk og digitalt, og dette er eit ledd i arbeidet med å vere tilstades der publikum treng oss, seier ho.

Moglegheita til å melde digitalt har vore etterspurd frå publikum over lang tid.

– No blir det utvida, og dette er jo spesielt viktig i den perioden vi er inne i der fysiske møte mellom personar skal haldast til eit minimum på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Politiet har ei eiga side der du kan anmelde digitalt.

Dette kan du melde på nett

Tjuveri frå bustad

Tjuveri frå hytte/fritidsbustad

Tjuveri frå bu, garasje, areal tilhøyrande bustad/hytte

Tjuveri frå bil eller anna motorkøyretøy eller -fartøy

Tjuveri frå person i salslokale (kafe, butikk o.l.) Side 2 av 3

Tjuveri frå person i andre næringsbygg eller -areal

Tjuveri frå person i bustad eller annan privat stad 921 Grovt tjuveri frå bustad

Grovt tjuveri frå hytte/fritidsbustad

Grovt tjuveri frå bu, garasje, areal tilhøyrande bustad/hytte

Grovt tjuveri frå bil eller anna motorkøyretøy eller -fartøy

Grovt tjuveri frå person i gate, park, andre friområde

Grovt tjuveri frå person i bustad eller annan privat stad

Ulovleg bruk mv. av fast eigedom

Vinningslovbrot, krenking av eigedomsretten