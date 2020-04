Fleire vil studere i Volda

New Articles

Fristen for å søke studium gjennom Samordna opptak gjekk ut 15. april, og fredag vart søkartala for Høgskulen i Volda (HVO) og resten av landet offentleggjort. I Volda kan ein nok ein gang feire at pilane peiker oppover: 1481 søkarar har HVO som sitt førsteval – ein oppgang på over sju prosent frå fjoråret då talet var 1379.

For fjerde året på rad aukar talet på søkarar som har Høgskulen i Volda som sitt førsteval i Samordna opptak. Ein må tilbake til 2012 for å finne eit like godt år, då talet så vidt var høgare, melder høgskulen i ei pressemelding.

Mange studium opplever stor oppgang – mediefaga spesielt. Og medan færre søker lærarutdanning nasjonalt, er trenden motsett ved Høgskulen i Volda: Her vil fleire bli grunnskulelærarar.

– Det er sjølvsagt svært gledeleg. Det tyder på at vi tilbyr studium det er behov for og at Volda er ein attraktiv studiestad. Vi er spesielt nøgde med at dette er fjerde året på rad vi har auke i søkartala og at det er oppgang for alle avdelingar. At strategisk viktige fagområde som grunnskulelærarutdanningane og mediefaga får så gode resultat, er også noko vi gler oss over, seier rektor Johann Roppen.