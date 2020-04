Framleis stabil matforsyning til Norge

New Articles

Det har vore store svingingar i valutakursar, men i mindre grad på råvareprisar, skriv Landbruksdirektoratet i ei pressemelding.

Landbruksdirektoratet overvakar forsyningssituasjonen i Norge og inn til landet. Marknadsregulatorane Tine, Nortura og Felleskjøpet rapporterer i veke 17 om at sektorane dei representerer har sett i verk tiltak for å halde normal drift i gang, og at dei forsyner marknaden.

Tiltak som er sett i verk for å sikre sesongarbeidskraft har redusert utfordringane med mangel på arbeidskraft i grøntsektoren. Internasjonalt er det dei same forholda som er viktige også for den norske forsyningssituasjonen, at handel over landegrensene fungerer og at produksjonen blir sikra.