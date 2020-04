Rekordmange vil bli sjukepleiarar på Vestlandet

New Articles

På topp ti-lista over dei mest søkte studia i Norge i år finn ein tre sjukepleieutdanningar. På niandeplass ligg sjukepleieutdanninga i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet, som hadde ein auke på 381 førstevalsøkarar. Det viser ferske tal frå Samordna opptak.

– Sjukepleiarar og anna helsepersonell har stått fremst i kampen mot viruset, og fått mykje fortent heider for innsatsen sin. Det er all grunn til å tru at krisa har påverka dei unge interessa si for sjukepleiestudiet. Studiet har auka søkartal både i Førde og Bergen, seier Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet i ei pressemelding.

Høgskulen har studiestadene Bergen, Haugesund, Førde Stord og Sogndal.

Nasjonalt har førstevalsøkarar til sjukepleiestudiar auka med seks prosent, medan dei ved HVL har 21 prosent auke. 1802 har studiet som førstevalet sitt, som er rekord ved HVL.

Helse og økonomi er årets vinnarar

Bachelor i folkehelsearbeid har òg ein solid auke, samanlikna med nasjonale tal. Delen søkarar som vil studere folkehelsearbeid ved HVL har auka med 41 prosent i 2020. Fysioterapi, sosialt arbeid, vernepleie og barnehagelærar er andre populære studiar ved høgskulen, også i år.

I tillegg til gode tal for helse- og sosialfagene, er økonomiske og administrative fag dei som gjer det best i årets søkartal. I Bergen er studiet det nest mest søkte studiet ved HVL, medan deltidstilbodet i Haugesund har auka med 36 prosent.

Vidare har den nye mastergrada i Business, Marketing and Innovation i Sogndal og Haugesund slått an blant søkarane.

Mange vil studere historie på nett

Jus, eigedomsmekling og det nye nettbaserte studietilbodet i historie er svært populære i år. Bachelorstudiet og årskurset i historie er dei første HVL tilbyr fullstendig nettbasert, fagmiljøet til studiet har basen sin i Sogndal.

– Dette kan tyde på at mange ønsker å ta nettbasert utdanning, som på fleire måtar er meir fleksibelt. Kanskje er det ein del lærarstudentar som også vil fordjupe seg i historie. Det er kjekt å sjå at nye studietilbod slår an, seier Selvik.

Færre vil bli lærar og ingeniør

For lærarutdanninga og ingeniørfagene går søkartala likevel nedover, og følgjer trenden frå i fjor.

– Vi skulle gjerne ha sett fleire søkarar til lærarutdanninga også i år. På den positive sida har HVL ein mindre nedgang enn det resten av landet har på 1-7. trinn, og på Stord aukar interessa for 1-7 i år, seier prorektoren.

For ingeniørfagene er situasjonen ein annan. Fleire har søkt ingeniørstudiar på landsbasis, men færre ved HVL.

– Noko av forklaringa er kanskje at mange av ingeniørstudiane ved HVL er tett kopla på lokalt næringsliv, som no er i ein krevjande fase, seier Selvik.

Nokre unntak er det, og mellom anna har marinteknikk, branningeniør og landsmåling og eigedomsdesign auka søkartal. Masterprogrammet Climate Change Management har dessutan ein solid auke, noko som tyder på at klimatematikk framleis er populært blant søkarane.

Mogleg koronaeffekt på søkartala

Aldri før har det vore så mange søkarar til HVL.

Alle dei fem campusane til HVL har auka søkartal i 2020, bortsett frå Førde. Campusen i Sunnfjord har ein nedgang på 6,4 prosent, medan dei andre aukar mellom to og 13 prosent samanlikna med i fjor. Bergen og Sogndal aukar mest.

Totalt opplever Høgskulen på Vestlandet ein auke i førstevalsøkarar på 8,2 prosent, medan det nasjonalt er ein auke på 8,8 prosent