Domstolkommisjonen har tilrådd ein sentralisert domstolsstruktur med større domstolar som vil redusere talet på rettskrinsar frå 60 til 22. Rettsstadar for tingrettane vert meir enn halvert, frå 69 til 30.

Kommisjonen rår vidare til å redusere jordskifteretten sine rettsstader frå 34 til 20. Forslaget inneber m.a. at tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta vert lagt ned.

Regjeringa sitt alternative forslag er å behalde alle bemanna rettsstader for tingretten, og heller slå saman rettskrinsar. Høyringsfristen er sett til 2. mai i år.

Volda formannskap handsama høyringsuttalen tysdag og ikkje overraskande var formannskapet sterkt i mot det som vart omtalt som eit reint sentraliseringsgrep. Fleire uttrykte og at det var vanskeleg å forstå av uttalen korleis organiseringa er tenkt i Volda, om det skal vere fast bemanning som i dag med ordinær kontortid.

– Det er eit usedvanleg dårleg forslag vi ikkje kan godta. Her har Høgre bomma totalt, sa Sverre Leivdal (Sp)¨

– Uaktuelt å godta nytt domstolsframlegg Meiner domstolframlegget er første steg i nedlegging av søre Sunnmøre tingrett i Volda

Formannskapet rosa kommunedirektøren sitt forslag til høyringsuttale i 3 punkt:

1. Volda kommune støttar ikkje, verken Domstolkommisjonen eller departementet sitt forslag til ny domstolstruktur.Volda kommune er positive til tiltak som vil innebere styrka rettstryggleik, effektivitet og betre ressursutnytting i domstolane. Spørsmålet om endring av rettskrinsar ogsamanslåing av tingrettar heng i tillegg tett saman med spørsmålet om korleis vi ønsker at regionen vår skal utvikle seg. Søre Sunnmøre har vorte hardt råka av offshore- og verftskrisa, og no også koronakrisa. I tillegg har regionen vår ein låg andel av statlege arbeidsplassar samanlikna med resten av fylket.Domstolkommisjonen og departementet sitt forslag om ein sentralisert domstolstruktur, vil innebere at regionen misser 15 statlege kompetansearbeidsplassar som er viktige for å oppretthalde regionen som ein attraktiv bu- og arbeidsmarknadsregion. Å leggje ned Søre Sunnmøre tingrett og å flytte Sunnmøre jordskifterett frå Ørsta til Ålesund vil også gje store negative ringverknader både for advokatnæringa, den lokale servicenæringa og for det rettsøkande publikummet i ei krevjande tid.

2. Volda kommune er positive til ei endring av rettskrinsane dersom dette inneber ei utviding av Søre Sunnmøre tingrett sin rettskrins med det føremål å styrke tingretten lokalt. Dette er den beste måten å syte for at brukarane får tilgang til domstolstenester av høg kvalitet nært der dei bur, samt legge til rette for kompetansearbeidsplassar i distrikta. For Sunnmøre jordskifterett er det viktig at dener lokalisert slik at dette legg til rette for næringsutvikling og rasjonell bruk av areala ilandet vårt. Dette kan ein kun oppnå dersom jordskifteretten er lokalisert der eigedommane ligg. Sunnmøre jordskifterett i Ørsta er godt lokalisert for å yte tenester til heile Sunnmøre der den ligg i dag. Det vil vere ei svekking av jordskiftetenestene å flytte jordskifteretten frå Ørsta til Ålesund.

3. Volda kommune vil peike på at regjeringa har eit ansvar for å tilretteleggje for at bygderegionar som søre Sunnmøre må behalde si vekstkraft for å ha framtidig berekraft. Dersom staten tek vekk statlege institusjonar og sentraliserer desse til byane, så vil regionen miste kompetansearbeidsplassar og viktige regionale service og forvaltningsfunksjonar. Dette vil føre til ein negativ spiral og forsterke sentraliseringa av landet.

Arild Iversen (KrF) fekk støtte for eit tilleggspunkt (4) som legg vekt på den viktige samfunnsmessige rolla søre Sunnmøre tingrett har for heile Eiksund-regionen og store delar av Nordfjord:

4: Tingretten på Søre Sunnmøre spelar ei viktig samfunnsmessig rolle i heile”Eiksundregionen” og i delar av Nordfjord ved:

a: God tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

b: Utgangspunkt for eit juridisk kompetansemiljø i vekst- jfr uttale frå advokatar i regionen.

c: Positive ringverknader for offentleg og privat næring i regionen og dermedtilflytting og busetnad

d: Tingretten yter gode tenester med nærleik til brukarar gjennom kort reiseveg og god lokalkunnskap. Dette er viktig for å sikre god kvalitet på forklaringar frå vitner, partar og politiet. Kort reiseveg reduserer reisekostnader.Sentralisering med auka reiseveg for alle vil vere ei miljømessig ulempe.

Formannskapet vedtok samrøystes tilrådinga inkludert tilleggspunkt 4 frå Iversen.