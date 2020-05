Advarar mot skiturar i Videdalen

New Articles

Via webkamera knytt til Videseter Hotell, observerte hotellbestyrar Per Garen to grupper med skiløparar som starta turen oppover Videdalen mot Stryn sommerskisenter fredag ettermiddag.

- Totalt var det sju-åtte personar på randoneeski som satte avgårde og dette vil eg sterkt advare mot. Det er store snøskavlar på begge sider av dalen og det går stadig snøskred der. Det er livsfarleg å gå på ski i Videdalen no, seier Garen.

Han legg til at han ikkje har registrert nokon kome ned att frå fjellet.

- Eg er bekymra for dette, så eg vil advare folk mot å gå der, seier han.

Varsom.no melder moderat skredfare (faregrad 2) i Indre Fjordane både fredag, laurdag og søndag.