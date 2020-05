Fryktar karriereslutt

New Articles

Sunnmørsposten: – Målet mitt framleis å ta ein individuell mesterskapsmedalje og eg er førebudd på at det kan tid å kome tilbake for fullt. Går ikkje det så er hoppkarriera over. Skulle eg vere uheldig og pådra meg ein ny korsbåndskade er det i alle fall ingen tvil. Då er det slutt, seier Fannemel, som fyller 29 år no i mai.