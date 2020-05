Stoppa to dagar på rad med 700 kilo overlast

New Articles

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru søndag kveld.

Av kontrollrapporten går det fram at eitt køyretøy fekk mangellapp for manglar ved underkøyringshinderet, to vogntog var for lange og måtte korte inn før vidare køyring, og ein varebil var 700 kg for tung. Føraren vert meld for forholdet. Same førar vart stoppa for kontroll dagen før ved Håbakken kontrollstasjon i Lærdal. Også i denne kontrollen var køyretøyet 700 kg for tungt.

- Overlast på varebil som vert nytta til varetransport er eit stort problem. Transportørar vel denne biltypen for å sleppe å forhalde seg til køyre- og kviletidsregelverket. Køyretøya fell og utanfor løyveplikta, opplyser Statens vegvesen.