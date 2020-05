Henvisning skal bli enklare gjennom nytt prosjekt

New Articles

Helse Møre og Romsdal har søkt Innovasjon Norge om tilskot til eit nytt prosjekt for å utvikle eit digitalt samhandlingsverktøy for henvisning til døgnbasert rehabilitering. Det melder Volda kommune som er med som prosjektdeltaker saman med Helse Møre og Romsdal.

Det vil vere rom for at andre kommunar kan delta i prosjektet om det vert gitt midlar.

- Prosjektet er grensesprengjande og kan gi meirverdiar til behandlar og pasient i form av både effektivisering og auka kvalitet i behandlingsprosessen, heiter det i pressemeldinga.

Av søknaden frå helseføretaket går det fram at henvisning av pasienter / brukere til døgnbasert rehabilitering er tungvint, lite oversiktlig og ofte,tilfeldig. Det vises til at det er mange aktører involvert, både fra primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og privat sektor.

- For henvisande part kan kriterium for inntak vere lite kjend og det kan vere geografiske variasjonar i korleis kriterier tolkast for kven som skal få tilbod. For spesialisthelsetjenesten er henvisnings- og tildelingsprosessen ressurskrevende, står det i søknaden.

Prosessen består i hovudsak av manuelle prosessar og det nyttast betydelege ressursar på vurderingar og«papirflytting» som kunne vore nytta til meir pasientretta arbeid, skriv føretaket som peikar på 3 hovudutfordringar i dagens henvisningsprosess:

1. Det er krevjande for henvisarar å ha oversikt og halde seg oppdatert på dei ulike rehabiliteringstilboda som finns.

2. Det er vanskeleg å vite kor ein skal sende henvisning og til kva nivå: kommunalt, regionalt, lokalt HF, andre private aktørar.

3. Det er ulike behandlarar av henvisninger og ulike vurderingskriterium, noko som skaper variasjon i kven som får tilbod og kven som får avslag