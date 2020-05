Opnar for trafikkopplæring og oppkøyring i tunge køyretøy

New Articles

Helsemyndigheitene har endra kravet til fysisk avstand til minst ein meter. Det betyr at opplæring og oppkøyring i dei tyngste klassane kan starte igjen. Det skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

– No har trafikkskulane fått klarsignal til å gjenoppta føraropplæringa i køyretøy der ein kan oppretthalde ein avstand på minst ein meter, seier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem. Difor vil Statens vegvesen opne for bestilling av oppkøyring for dei tyngste klassane.

Så lenge helsemyndigheitene sine avstandskrav er minst ein meter, er det ikkje aktuelt å starte trafikkopplæring eller oppkøyring i personbil no.

– Vi har stor forståing for at dette er ein krevjande situasjon for trafikkskulene og for dei som gjerne skulle teke førerkort klasse B, seier Harsem.

Sidan koronautbrotet er det kansellert om lag 15.000 oppkøyringar.