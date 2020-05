Ventar stor trafikk for oppkøyring

New Articles

Frå onsdag startar Statens vegvesen opp med oppkøyringsstimar i alle førarkortklassar etter at koronakrisa sette ein stoppar for all trafikkopplæring.

– Vi har førebudd oss på å møte etterspurnaden med all tilgjengeleg kapasitet, men mange må nok vente lenger enn normalt for å få oppkøyringstime i sommar, seier Henning Harsem, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Trafikkskulane har vore stengde i nesten to månader på grunn av koronautbrotet, og det har heller ikkje vore gjennomført nokon oppkøyringar for personbil i same periode.

I stengingsperioden har det vorte avlyst om lag 15.000 førarprøvar, men ikkje alle desse elevane er klare for oppkøyring med ein gong.

– Statens vegvesen vil leggje ut oppkøyringsstimar slik at trafikkskulane kan melde opp elevar frå 12. mai. Dei som er klare for oppkøyring, må gi trafikkskulane fullmakt til å melde dei opp, seier Harsem.

Dei som har fått kansellert dei oppsette oppkøyringsstimane sine i stengingsperioden, vil bli prioriterte.

