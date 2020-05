Sommardagane er avlyst

New Articles

Dei som hadde gledd seg til marknad, underhaldning, handling, grilling og bryggedans i Utvik under Sommardagane må diverre vente eitt år. Årets Sommardagar i Utvik er avlyste, og koronapandemien er sjølvsagt årsaka.

- Styret i Sommardagane 2020 ser seg dessverre nøydde til å avlyse arrangementet i år. Vi vonar for forståing for dette i desse koronatider med strenge restriksjonar det er vanskeleg å følgje opp. Vi vonar å kome sterkt tilbake i 2021! seier Aslaug Valaker frå styret for Sommardagane i Utvik til Fjordingen.