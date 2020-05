New Articles

I ei tid der smitteverntiltaka har gjort at ein ikkje kan ta i bruk alle seta på bussane har både kommuneadministrasjonen og foreldre fortvila over manglande kapasitet på skuleskyssen. I einskilde tilfelle har elevar opplevd å stå att på busshaldeplassen, og kommunalsjef for skule og kultur, Hilde Lødøen, har vore tydeleg på at ein har vore heilt avhengige av velvillige foreldre for å få borna til og frå skulen.