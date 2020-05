Snøskred ved Eidskyrkja

New Articles

Observasjonar registrert i Regobs måndag viser at det skal ha gått eit middels stort snøskred i den smale passasjen frå nord opp til Eidskyrkja.

Årsaka til skredet er oppgitt å vere skavelbrot som er naturleg utløyst.

Denne passasjen ligg midt i normalruta til og frå toppen av det populære turfjellet om ein går frå Skinnviksetra ved Austefjorden, nord for toppen.

Informasjonen om skredet som er gjengitt her er gitt av vedkomande som har registrert skredhendinga i regobs, som er eit samarbeidsprosjekt frå NVE og Statens vegvesen.

regObs legg opp til at alle kan bidra med data som ligg føre ”som dei er” og kan inneholde feil og utelatelsar.

Varsom.no varslar om moderat snøskredfare (faregrad 2) både i indre Fjordane og på Sunnmøre både tysdag og onsdag med følgande varsel; Varmt vêr og nedbør som regn vil auke vassinnhaldet i snøen og føre til auka fare for naturlag utløyste våte skred og glideskred.

NVE har bestemrt å forlenge sesongen for daglege snøskredvarslar på fastlandet fram til 12. juni. Årsaka er mykje meir snø enn normalt.

–Vi ser at behovet for å forlenge sesongen er spesielt stort i år, og har beslutta å forlenge varslingssesongen, seier seksjonssjef for snøskredsvarslingen i NVE Rune Engeset i ei pressemelding.

– Informasjon om snødekket, snøsmelting, jordskred, sørpeskred og mykje vatn i vassdraga er svært nyttig for oss å få inn. Bruk Varsom Regobsappen for å dele bilete av det du ser, og du hjelper oss med å lage så gode varslar som mogleg, seier Engeset.