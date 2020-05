Snøskredvarslinga forlenger sesongen

New Articles

NVE har beslutta å forlenge sesongen for snøskredvarsling på fastlandet fram til 12. juni. Årsaka er mykje meir snø enn normalt.

–Vi ser at behovet for å forlenge sesongen er spesielt stort i år, og har besluttet å forlenge varslingssesongen, sier seksjonssjef for snøskredsvarslingen i NVE Rune Engeset i ei pressemelding.

– Informasjon om snødekke, snøsmelting, jordskred, sørpeskred og mye vatn i vassdraga er svært nyttig for oss å få inn. Nytt Varsom Regobsappen for å dele bilete av det du ser. Då hjelper du oss med å lage så gode varslar som mogleg, oppmodar Engeset.