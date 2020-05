Må utsetje opninga

New Articles

Vegen fram til Tystigen blir diverre ikke måka og klar til fredag 05. juni, melder Stryn sommerskisenter som først hadde ønskje og mål om opning 29. mai.

- Vi tek sikte på opning fredag 12. juni, men vil opne tidlegare viss vegen blir klar. Historisk sett blir dette seinaste sesongstart nokon gong, seier dagleg leiar Nina Lensebakken som ikkje legg skjul på at utsetting av sesongstart kostar.

- Det økonomiske tapet av å ha mista desse to viktige helgane er enormt, diverre, seier ho.

Utfordringar med mykje snø og skredfare er altså årsaka til at måkearbeidet av vegen fram er utsett.

Lensebakken opplyser samstundes at senteret endeleg vil opne for catski-turar og utarbeidar dette tilbodet no. Stryn er ein av seks kommunar i landet som får eit Catski-tilbod.

- Vi kjem til å opne for cat-ski for grupper på 10 personar. Vi håpar at flest mogleg vil ta turen hit og få glede av dei fantastiske forholda vi har her oppe no, seier ho.