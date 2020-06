Stryn kommune kjøper aksjar i INVIRO

New Articles

Stryn kommunestyre vedtok sist veke at Stryn kommune teiknar seg for 26 aksjar til teikningskurs 3.846 kr, totalt 100.000 kroner i Nordfjord Virtuelle Campus (INVIRO). Dekning gjennom bruk av bunde driftsfond, Styrka næringsarbeid. Dette som del av ein emisjon som skal gjennomførast på generalforsamlinga juni i år. Målet er at emisjonen skal generere 2-3 millionar.

INVIRO er eit selskap på Nordfjordeid som skal legge til rette for bedrifter innan elektro, automasjon, IT, enøk, bygg og andre naturleg tilhøyrande teknologiske område for å sikre kompetanse og utviklingskapasitet. Tenestene blir levert både fysisk og virtuelt.

- Bakgrunnen er den raske teknologiutviklinga innan digitalisering som gjer det krevjande å ligge i front og vere oppdatert med utviklinga. For å kunne klare det er det mellom anna avgjerande å kunne rekruttere og behalde rett kompetanse, utvikle eigne tilsette gjennom kurs, fagutdanning m.m. , heiter det i saksutgreiinga.