Skårfast i Via Ferrata

New Articles

Vest politidistrikt melder laurdag like før kl. 20 at det er sett i gang ein redningsaksjon i fjellet i tilknytning til Via Ferrata i Loen. Tre personar har gått seg skårfast på ei fjellhylle. Dei er uskadde og godt kledde, og frivillige er på veg fram til dei. Aksjonen blir leia og koordinert av Vest politidistrikt, opplyser politiet på Twitter.

Oppdatert kl.20.50: Dei frivillige er framme hos personane. Dei skal fryse litt, men ikkje vere skada. Hjelpemannskapa er i ferd med ta dei ned til trygg grunn.

Tysdag denne veka vart ei kvinne henta ned frå Via Ferrata i Loen av luftambulansen då ho ikkje kom seg verken opp eller ned frå der ho var.