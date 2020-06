Utslitte bremser - Stål mot stål

New Articles

Statens vegvesen hadde følgande merknadar etter tungbilkontrollen ved Kjøs onsdag.

Eit køyretøy måtte følgast til verkstad for manglar ved bremsene.

- Det var utslitte bremseklossar med stål mot stål. Ein førar måtte få på plass underkøyringshinder og to førarar måtte rydde i frontruta. Det vart i tillegg utferdiga 3 gebyr to for utslitte dekk og eit for manglande bombrikke, melder Statens vegvesen.

Vidare var ein spesialtransport ikkje merkt tilfredstillande og måtte stå til dette var på plass, i tillegg fekk kjøretøyet mangellapp for oljelekkasje på fjørsystemet.