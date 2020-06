Kristoffer vann Bessengløpet - igjen

New Articles

Honndølen Kristoffer Haugen vann Bessengløpet for andre år på rad laurdag. Han kom først i mål av 124 deltakarar med tida 1. 23,24. Heile 1,24 minutt føre nummer to.

Grunna smittevernomsyn var det seeda start i år. Det betyr at Kristoffer Haugen, som vinnar i fjor, starta først. Han heldt konkurrentane på trygg avstand heile løypa gjennom. Løpet går etter den ordinære t-merka ruta over Besseggen med start i Memurubu og målgang ved Gjendeosen parkering.

Sjølv om både start og mål ligg på ca 1000 høgdemeter, var det varmt gjennom den 14 kilometer lange løypa, fortel Haugen.

- Eg veit ikkje kva temperaturen var, men det var fryktelig varmt så det var ekstra slitsomt i dei verste motbakkane. Eg hadde ikkje med vatn, det burde eg kanskje ha hatt. Eg kjende det i hovudet etterkvart, fortel Kristoffer på telefon frå Beitostølen.

Trass i at 25-åringen vann løpet i fjor, hadde han ingen ambisjonar om å vinne løpet i år.

- Nei, det var mange sterke løparar som deltok i år, så det hadde eg ikkje trudd. Eg er i grunn ganske overraska, seier han.

- Korleis kjenns det å vinne dette løpet igjen, då?

- Det kjennest heilt ok. Det blir ikkje så mange konkurranseløp i år, eg vil heller gå fjellturar og oppleve litt fjelltoppar framfor å slite meg opp og ned, fortel Kristoffer. Han snakkar om løpinga som ein livsstil og ei interesse framfor målretta trening for å nå ambisjonar, for det trur han ikkje at han har. I alle fall ikkje enno.

- Når eg er ferdig på jobb så løper eg ein tur. Viss ikkje eg får løpe så blir eg litt sur, seier Kristoffer.

Kristoffer feirar no sigeren roleg med ei øl saman med både kjærasten og med broren Rasmus som vann dette løpet i 2018. Han deltok ikkje i år.