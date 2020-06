Fann død mann i Loen

New Articles

Mannen vart funnen ved vegkanten omlag 600 meter frå Loen sentrum, i retning Olden laurdag. Politiet har ingen mistanke om at noko kriminelt ligg bak dødsfallet.

- Mannen, som er i 60 åra, skal inn for obduksjon: Vi vil etterforske saka på vanleg måte, men vi reknar med at det er helsemessige årsaker til at mannen har døydd. Det er ingen mistanke om at noko kriminelt ligg bak, seier politioverbetent og innsatsleiar ved Nordfjord lensmannsdistrikt, Morten Hagen til Fjordingen.

Det var forbipasserande som fann mannen på utsida av autovernet ved ei avkøyring rundt klokka 16 laurdag. Mannen sin bil stod og ved staden, opplyser Hagen.

Mannen skal ha vore heimehøyrande i ei kommune i Nordfjord.