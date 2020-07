Spår vepsesommar

New Articles

Annakvart år er det vepseår, og no er vepsen venta igjen, i vepsemånadene juli og august.

– Truleg tek talet på veps seg betydeleg opp dei kommande vekene, seier regionsjef Stian Mjåsund i Anticimex i ei pressemelding. Selskapet jobbar med insekt og skadedyr.

Under koronasituasjonen i sommar har forsikringsselskapet If og Anticimex, som jobbar med insekt og skadedyr, oppretta ein eigen spørjetelefon om bustadspørsmål for forsikringskundane. Mange lurer på korleis vepsebol kan fjernast sjølv.

– Svaret er enkelt: Veps gjer sjeldan skade på bustadene våre og er ein naturleg del av den norske faunaen, så du bør helst ikkje fjerne bola med mindre vepsane er svært plagsame, seier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Sjølv om vepsestikk kan gjere vondt, er det stort sett ikkje farleg så lenge ein ikkje er allergisk.

Viss du likevel har bestemt deg for å fjerne eit vepsebol, er det enklare å fjerne eit lite vepsebol på forsommaren, enn eit større bol med ein stor vepsekoloni som har hatt heile våren og sommaren på å formeire seg.

(©NPK)