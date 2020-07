Vestland fylkeskommune med eigen plaststrategi

New Articles

– Vi vil hindre at plastavfall kjem på avvegar og ikkje minst redusere plastbruken i eigen organisasjon. Vi håpar også planen kan inspirere andre og gi håp. Saman skal vi klare å rydde naturen og havet for plast, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp) og fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG) i ei pressemelding frå fylkeskommunen.

Vestland fylkeskommune vedtok i juni ein eigen plaststrategi, som første fylkeskommune i landet. I strategien er det seks hovudmål og elleve delmål. Det første hovudmålet er å hindre at plast kjem på avvegar. Fylkeskommunen har òg mål om å redusere plastbruken i eiga verksemd med minst 40 prosent.

Natalia Golis er tydeleg på at det er ein plan som krev samarbeid med fleire.

–Det er avgjerande at vi spelar på lag med kommunar, forskingsmiljø, friluftsråd, næringsliv og andre i dette arbeidet, seier Golis.

Plaststrategien til fylkeskommunen starta med ein interpellasjon frå Aud Karin Oen (SV) til Hordaland fylkesting i 2018, og no er strategien på plass.

– Alle fylkeskommunar med respekt for seg sjølv bør ha ein plaststrategi, og eg har store forventingar til at alt som står i planen blir gjennomført. Eg ser at ein opererer på mange nivå, heilt opp til FN, noko som er viktig. Vestland fylkeskommune er ein stor aktør no og kan og bør ta ansvar for å samordne, seier Oen.