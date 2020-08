Får etterbetalt 9.400 kroner for eit areal seldt i år 2000

New Articles

Ruth Bodil Loen får utbetalt vel 9.000 kroner tjue år etter at ho selde areal i Stryn Miljø- og næringspark til Stryn kommune. Dette fordi arealet som vart selt som skoggrunn seinare vart omregulert til næringsareal, og i følgje avtalen som vart inngått i 2000 utløyser dette 3 kroner ekstra per kvadratmeter. Pris for skoggrunn var prisa til ni kroner og næringsareal 12 kroner.

Med 2120,8 kvadratmeter skoggrunn regulert til næringsareal, og justert for konsumprisindeks-, får Loen utbetal 9.414 kroner for parsellen i næringsparken.