– Eg er ikkje heilt sikker på om framskrivinga frå SSB 30 år fram i tid reflekterer det som Norge har vore gjennom dei siste månadene, for det trur eg vil påverke oss i stor grad, seier statsråd Linda Hofstad Helleland til Kommunal Rapport.

Tysdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram ein prognose for utviklinga i folketalet fram mot 2050. Samla vil befolkninga vekse med 11 prosent, men mange distriktskommunar vil oppleve nedgang i folketalet. Unge vil flytte mot sentrale strøk, fødselstala i utkantkommunar vil dermed gå ned og delen eldre vil bli større.

Distrikts- og digitaliseringsministeren trur at koronapandemien kan gjere at folk ser verdien av å ha større areal å boltre seg på og at kjensla av fridom, nærleik til naturen og det å bruke meir tid med familien vil påverke oss i stor grad.

– Eg trur det gjer at distrikta vil oppleve ein ny vår ved at det kjem menneske som ønskjer å flytte frå byen, fordi at ein legg vekt på andre verdiar i livet sitt enn ein kanskje har gjort før, seier Helleland.

- Koronakrisa ein styrke på sikt

Mykje av det same meiner leiar i Nordfjordrådet og ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo. Nordfjord har hatt folketalsvekst både i andre kvartal og så langt i 2020 – altså i perioden når koronaen har prega heile landet. Samla sett har Noreg hatt den lågaste befolkningsveksten i andre kvartal sidan 1997. Berre fire fylke i landet hadde befolkningsvekst, ifølgje SSB.

– Eg er overtydd om at koronakrisa på sikt vil vere ein styrke for Nordfjord og andre distriktsregionar som klarer å tilby attraktive og mangfaldige arbeidsplassar, moderne og gode tettstader og eit godt liv for både unge og eldre. Når folketalet i Noreg no samla sett står nesten stille, skal vi vere svært nøgde med dei tala vi ser her, seier Alfred Bjørlo i ei pressemelding.

– Desse tala syner også at ein ikkje skal sjå seg blind på dei framskrivingane av folketal som SSB presenterte tidlegare i veka, sidan desse mellom anna ikkje tar omsyn til dei store omstillingane vi vil sjå i næringslivet i åra framover – og at fleire i framtida vil nytte nye digitale moglegheiter til å velje eit anna og lettare kvardagsliv utanfor dei største byområda, seier Alfred Bjørlo.

– Ambisjonen til regjeringa er at folk skal kunne bu i heile landet. Å ha ein jobb å gå til er ein av dei viktigaste faktorane for at folk skal kunne bu i heile landet. Det handlar om tilgang på gode velferdstenester, god infrastruktur og gode kulturtilbod. Du må ha noko å leve for, men også noko å leve av. Har du ikkje ein jobb å gå til, er det vanskeleg. Gjennom digitalisering kan du fint gjere kontorjobben heimanfrå uansett kvar du bur, det er ikkje nødvendigvis slik at alle må inn til byane for å få jobba, seier Linda Hofstad Helleland til Kommunal Rapport.