Statens vegvesen gjennomførte ein kontroll ved Kjøs bru måndag.

Ifølgje kontrollrapporten måtte to førarar fjerne gjenstander frå siktsona, tre førarar måtte sikre lasta betre før vidare køyring, fire køyretøy fekk mangellapp for tekniske manglar, ein førar måtte korte inn vogntoget før vidare køyring og ein førar fekk gebyr på 2.000 kroner for eit utslite dekk.

172 køyretøy var innom kontrollplassen. 39 tungbilar og 18 lette bilar vart kontrollerte nærare.