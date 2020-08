Ber om 34 millionar ekstra til landbruket i Vestland

New Articles

– Det er stort behov for investeringsstøtte i landbruket i Vestland, seier fylkesordføraren i ei pressemelding.

Han fortel at dei 72 millionane fylket har fått til investerings- og bedriftsutviklingsmidlar (IBU) i år, nesten er brukte opp på grunn av stor etterspurnad frå landbruksnæringa.

Innovasjon Noreg har ifylgje Askeland kalkulert behovet for resten av året til 34 millionar kroner.

– Vi veit at delar av næringslivet i Vestland er hardt råka av koronapandemien. Lokalsamfunna treng difor arbeidet som investeringar i landbruk utløyser, seier fylkesordføraren.

Stort behov for nye fjøs

Behovet for investeringsstøtte er særleg stort for mjølkebønder i fylket for å møta kravet om lausdrift frå 2034.

– Det er behov for 26 nye fjøs i året fram mot 2034, dersom mjølkeproduksjonen i Vestland skal vidareførast som lausdriftsfjøs, seier leiar i hovudutval for næring i Vestland fylkeskommune, Tor Andre Ljosland.

Han synest det er gledeleg å sjå viljen bøndene har til å investera og meiner det vil vera uheldig om investeringsviljen blir stoppa på grunn av pengemangel.

Av dei 34 ekstra millionane det er søkt om, er 12 millionar kroner tenkt til mjølk, seks millionar til sau, seks millionar til andre husdyr, fire millionar til tilleggsnæring og seks millionar til grønt, heiter det i pressemeldinga.